ИА «Ореанда-Новости». WWF России сообщил, что в стране во время режима самоизоляции увеличилось количество браконьеров, пишет «Интерфакс».



Специалисты отметили, что такая тенденция наблюдается в основном в отдалённых населённых пунктах, где режим самоизоляции не такой строгий.



В фонде отметили, что государственные инспекторы в области охраны окружающей природной среды работают в режиме повышенной готовности, количество рейдов на некоторых территориях возросло.