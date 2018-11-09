ИА «Ореанда-Новости». Бывший российский военный рассказал журналистам о неэффективности российской ядерной "Мёртвой руки" в случае конфликта, к примеру, с США. В интервью ресурсу «Звезда» генерал-полковник Виктор Есин пояснил, почему российская система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" (на Западе её называют Dead Hand, что в переводе – "Мёртвая рука") может потерять эффективность.

Со слов бывшего начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения, генерал-полковника Виктора Есина, отечественная система автоматического ответного ядерного удара "Периметр", после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), может потерять свою эффективность.

– Когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора, — считает Есин, отметив, что такой исход будет даже с учётом, что система функционирует и прошла модернизацию.

По мнению генерал-полковника, в случае, если американцы разместят баллистические ракеты средней дальности в Европе, с помощью их они смогут уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части страны. Другую часть, которую не достанут своими ракетами, смогут перехватить на траектории полета посредством ПРО.

Учитывая это, Есин считает, что России необходимо пересмотреть свою воздушную стратегию и налаживать выпуск ракет средний дальности. Бывший военный отметил, что это возможно сделать в сжатые сроки лишь на базе трёхступенчатой ракеты "Ярс". Он констатировал, что пока эффективных ответных средств на ракеты США средней дальности в Европе у России пока что нет.

То есть в случае, если США начнёт размещать в Европе свои ракеты, России «ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара», заявил Есин.

Эксперт считает, что России необходимо сконцентрироваться на развитии гиперзвукового оружия, так как на Западе ответа на него пока нет. Такое оружие позволит моментально ответить противнику.

– Чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность военного конфликта, — заключил Есин.

Ранее Трамп сообщил, что США выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности и планируют наращивать ядерный потенциал, пока остальные "не придут в себя" (он имел ввиду прежде всего Россию и Китай), после США готова приступить к сокращению вооружений.