ИА "Ореанда-Новости" Фонд, финансовые средства которого будут направлены на поддержку обманутых дольщиков, будет организован на территории Республики Саха (Якутия). Деньги республиканского бюджета будут дополнены федеральными средствами.

По информации, предоставленной премьер-министром республиканского правительства Владимиром Солодовым, целый ряд государственных программ будет запущен на федеральном уровне. Одна из которых будет направлена на помощь гражданам, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Создание фонда будет осуществляться по принципу софинансирования. Большая часть бюджета фонда будет принадлежать федеральным властям – девяносто два процента. Оставшиеся восемь процентов будут выделены местными властями. Точные суммы софинансирования пока неизвестны. Глава якутского правительства отметил, что объёмы финансовых средств будут зависеть от того, на какие суммы были обмануты дольщики. В настоящее время глава региона Айсена Николаева отдала распоряжение подготовить документы для последующей регистрации фонда поддержки обманутым дольщикам.

Фонд поддержки обманутых дольщиков начнёт свою реальную работу только в следующем году. В текущем году республиканским бюджетом предусмотрены средства в размере ста пятидесяти миллионов рублей для решения жилищной проблемы ста якутских граждан. По словам Владимира Солодова, этот год правительство будет отрабатывать по старым схемам, которые действовали в Якутии уже не первый год.

В настоящий момент в списке обманутых дольщиков, зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия), числится около пятисот граждан. Работа местного правительства привела к тому, что около одной тысячи шестисот человек получили помощь от государства. Основными механизмами решения обозначенной проблемы являются передача строящегося объекта другому застройщику, выплата дополнительных средств на завершении стройки и социальные выплаты гражданам.