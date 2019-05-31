Таким образом, были подведены итоги Всероссийской акции "Великие имена России", которая прошла в ноябре прошлого года. Напомним, что в рамках проведения этой акции собственные имена получили 44 международных аэропорта в стране.Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении якутскому аэропорту имени Платона Ойунского. Согласно условиям акции, имя аэропорту выбирали российские граждане путём народного голосования. Кроме Платона Ойунского в списке значились следующие имена: Михаил Николаев, Валерий Кузьмин и Пётр Бекетов. На официальном сайте проведения акции по присвоению российским аэропортам имён известных деятелей участие в голосовании приняли около 60 тысяч жителей.Далее голоса распределились следующим образом: 25% - за Николаева, 18% - за Кузьмина и 5% - за Бекетова.Платон Ойунский родился в 1893 году. Якутский писатель, учёный-филолог и общественный деятель.В Якутске уже есть объекты, названые именем этого человека: Саха академический театр и литературный музей. На центральной площади города находится памятник Платону Ойунскому.У аэропорта долгое время было неофициальное название - Туймаада, так называется долина, где расположен город Якутск. Аэропорт был открыт в 1931 году, в настоящее время здесь базируются такие авиакомпании как "Якутия" и "Полярные авиалинии".