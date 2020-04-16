16.04.2020, 16:00
«Яндекс» будет доставлять тесты на коронавирус пожилым москвичам
ИА «Ореанда-Новости». Компания «Яндекс» заявила о запуске тестирования на коронавирус на дому, пишет «Интерфакс».
Компания будет возить медработников из аккредитованных лабораторий-партнёров, которые будут брать анализы на вирус у граждан.
Сначала этой услугой смогут воспользоваться москвичи в возрасте от 65 лет. Потом услуга будет доступна для россиян всех возрастов и в других регионах.
Тестирование платное, однако первые 10 тысяч тестов будут оплачены «Яндексом». Анализ будет готов в течение 1-3 дней.
Компания будет возить медработников из аккредитованных лабораторий-партнёров, которые будут брать анализы на вирус у граждан.
Сначала этой услугой смогут воспользоваться москвичи в возрасте от 65 лет. Потом услуга будет доступна для россиян всех возрастов и в других регионах.
Тестирование платное, однако первые 10 тысяч тестов будут оплачены «Яндексом». Анализ будет готов в течение 1-3 дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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