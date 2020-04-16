Компания будет возить медработников из аккредитованных лабораторий-партнёров, которые будут брать анализы на вирус у граждан.Сначала этой услугой смогут воспользоваться москвичи в возрасте от 65 лет. Потом услуга будет доступна для россиян всех возрастов и в других регионах.Тестирование платное, однако первые 10 тысяч тестов будут оплачены «Яндексом». Анализ будет готов в течение 1-3 дней.