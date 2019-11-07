ИА «Ореанда-Новости». Компания стала жертвой массовой рассылки писем с угрозами.

«Яндекс» сообщил в органы правопорядка о том, что в компанию поступило письмо, содержащее в себе угрозы. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

Как оказалось, неизвестные прислали в компанию письмо с угрозами. В записке говорилось о том, что если им не будет выплачена криптовалюта в необходимом им размере, то штаб-квартира «Яндекса» будет взорвана. В планы злоумышленников входит запуск внутрь здания дронов, начинённых взрывчаткой.

Пресс-служба «Яндекса» отметила, что, скорее всего их организация не стала единственной, и эти угрозы приходят многим крупным компаниям.