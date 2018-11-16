ИА «Ореанда-Новости». На саммите АСЕАН, который состоялся в Сингапуре, премьер-министр Японии Абэ сказал президенту РФ Путину, что не допустит появления военных баз США на южных Курильских островах, после того как их передадут Японии. Так пишет издание Asahi Shimbun (Япония), ссылаясь на высокопоставленные источники.

Ёсихидэ Суга, главный секретарь кабмина Японии, не стал комментировать публикацию известной газеты, но в то же время отметил нечто важное. Суга сообщил, что, если Японии передадут Шикотан и Хабомаи, на эти острова непременно будет распространяться японский суверенитет.

Действительно, передача двух южных Курильских островов Японии означает, что они становятся частью Японо-американского договора о гарантиях безопасности. В этом документе говорится, что Вашингтон имеет полное право создавать военные базы по всей территории Японии, использовать их, размещать там столько вооружённых сил, сколько необходимо. Но всё это невозможно без специального разрешения Токио.

14 ноября в ходе встречи в Сингапуре Путин и Абэ говорили о том, что необходимо активизировать переговоры, касающиеся мирного договора по декларации 1956 года.

Согласно декларации 1956 года война между странами прекращалась, а СССР мог передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Но это должно было состояться после заключения мирного договора - а он всё ещё не заключён. Накануне Владимир Путин говорил, что японские власти в общем готовы вернуться к обсуждению вопроса, но ситуация требует серьёзной проработки. Так, в декларации не указано, под чей суверенитет подпадают два острова и на каких условиях. И когда-то Япония сама отказалась от реализации договорённостей, отметил президент России.

Ещё в сентябре, в ходе Восточного экономического форума (Владивосток), Путин предложил японским властям наконец заключить мирный договор без каких-либо условий и уже по-дружески решать любые спорные вопросы. Руслан Пухов, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, цитируя слова президента, отметил, что Япония не станет заключать такого договора, пока в том или ином виде не будут удовлетворены её претензии на четыре острова Курил. Более того, Япония является союзником США и в ситуации обострения американско-российских отношений проявляет осторожность.