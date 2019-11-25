25.11.2019, 11:09
Японский генконсул рассказал, с чем жители его страны ассоциируют Россию
ИА «Ореанда-Новости» Кадзухиро Куно, японский генеральный консул на Сахалине, заявил РИА Новости, что жители Японии часто ассоциируют РФ с Байкалом, храмом Василия Блаженного и Эрмитажем.
Высокопоставленный японский дипломат заявил, что на вопрос о местах в России, которые популярны у японцев, ему трудно дать развернутый ответ, так как он 13 лет не был связан с РФ в профессиональном плане.
Он отметил, что в Японии любят русский балет и цирк. Также японский дипломат сказал, что многие японцы оправляются в Россию, чтобы здесь заниматься музыкой и балетом.
Высокопоставленный японский дипломат заявил, что на вопрос о местах в России, которые популярны у японцев, ему трудно дать развернутый ответ, так как он 13 лет не был связан с РФ в профессиональном плане.
Он отметил, что в Японии любят русский балет и цирк. Также японский дипломат сказал, что многие японцы оправляются в Россию, чтобы здесь заниматься музыкой и балетом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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