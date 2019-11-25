Высокопоставленный японский дипломат заявил, что на вопрос о местах в России, которые популярны у японцев, ему трудно дать развернутый ответ, так как он 13 лет не был связан с РФ в профессиональном плане.Он отметил, что в Японии любят русский балет и цирк. Также японский дипломат сказал, что многие японцы оправляются в Россию, чтобы здесь заниматься музыкой и балетом.