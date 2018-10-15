ИА «Ореанда-Новости». Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в России уголовную ответственность, предполагающую лишение свободы на срок до 12 лет, за продажу в интернете фальшивых лекарств и биологически-активных добавок (БАДов). Чиновник уверена, что «все способы продажи и распространения фальсифицированных и контрафактных лекарств, медизделий и БАДов должны предполагать соразмерную ответственность».



Яровая и группа депутатов, которую вице-спикер возглавляет, в понедельник, 15 октября, внесли на рассмотрение в Государственную думу новый законопроект, там говорится, что за продажу в Сети фальшивых лекарств и медикаментов нужно наказывать лишением свободы. Информацию передаёт пресс-служба зампредседателя Госдумы Ирины Яровой.

По мнению инициаторов законопроекта, введение таких мер повысит уровень защищённости россиян «от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок».

Яровая сравнила производство фальсифицированных лекарств с организованной преступной деятельностью, которая вредит не только экономике страны, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей. Она пояснила, что существует два вида фальсификата: пустышки, в которых нет лечебного компонента, так называемые таблетки плацебо, и второй вид – где содержатся опасные вещества. В обоих случаях совершаются умышленные противоправные действия, поясняет Яровая.

– Допускают любые по тяжести последствия и причинения вреда здоровью и жизни граждан, будь то не полученное вовремя полноценное лечение и, как следствие, ухудшение состояния здоровья и связанные с этим последствия, – сказала Ирина Чровая отметив, что и в том, и в другом случае последствия могут носить необратимый характер.

А распространение в Интернете может расширить круг клиентов злоумышленников и нанести вред ещё большему количеству людей с целью получить экономическую выгоду.