ИА «Ореанда-Новости». Муниципальный депутат Илья Яшин подал жалобу в Следственный комитет на ГБУ «Автомобильные дороги» из-за парада коммунальной техники, пишет «Интерфакс».



Яшин заявил, что из-за мероприятия был перекрыт центр Москвы, из-за чего образовались огромные пробки. Он также отметил, что парад обошёлся городскому бюджету в 120 миллионов рублей, при этом, как считает Яшин, смысла в нём не было.



Политик полагает, что в этом случае было нецелевое расходование бюджета. Он попросил СКР проверить этот факт и возбудить дело.



Напомним, на днях в Москве прошёл парад коммунальной техники. Всего в нём приняли участие более 700 машин.