ИА «Ореанда-Новости» Представитель министерства объединения Южной Кореи сообщил о намерении направить в КНДР продовольственную помощь.

В соответствии с докладом Всемирной продовольственной программы ООН, страна будет наиболее остро нуждаться в этом перед началом сбора урожая, то есть в период с мая по сентябрь. В прошлом году в Северной Корее из-за неблагоприятной погоды был собран самый маленький за последнее десятилетие урожай. В докладе международной организации указано, что более 10 миллионов жителей КНДР, то есть около 40 % от общей численности населения, будут испытывать нехватку продовольствия и, чтобы восполнить недостаток, стране нужно предоставить около 1,36 миллиона тонн зерна.