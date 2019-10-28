28.10.2019, 15:56
За кредитование граждан без получения лицензии будут наказывать по-другому
ИА «Ореанда-Новости». Наказание за незаконное кредитование будет введено отдельной статьёй в Уголовный кодекс России.
В Государственную думу было внесено предложение об изменении статей Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Законодательные акты планируют дополнить новыми статьями за нелегальное кредитование физических лиц.
Это касается как юридических лиц, так и физических. Если будет доказан факт выдачи кредитов, рассрочек или ссуд без получения необходимого разрешения, то нарушителя смогут привлечь к уголовной ответственности. Максимальный срок лишения свободы будет составлять 3 года, штраф - от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, в зависимости от общей суммы выданных кредитов. Кроме этого возможно будет привлечение к исполнительным работам на срок до 480 часов.
В Государственную думу было внесено предложение об изменении статей Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Законодательные акты планируют дополнить новыми статьями за нелегальное кредитование физических лиц.
Это касается как юридических лиц, так и физических. Если будет доказан факт выдачи кредитов, рассрочек или ссуд без получения необходимого разрешения, то нарушителя смогут привлечь к уголовной ответственности. Максимальный срок лишения свободы будет составлять 3 года, штраф - от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, в зависимости от общей суммы выданных кредитов. Кроме этого возможно будет привлечение к исполнительным работам на срок до 480 часов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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