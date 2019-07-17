ИА «Ореанда-Новости» . Студентку из Шотландии оштрафовали за нарушение правил пребывания на территории России и публичную лекцию о феминизме в Красноярске. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю: «Гражданка Великобритании прибыла на территорию Российской Федерации. Однако в Красноярске девушка провела».

Отмечается, что британка читала в Красноярске лекцию о феминизме в современном мире, однако её выступление было прервано полицейскими из-за нарушения девушкой миграционного законодательства. В результате девушка была привлечена к административной ответственности по соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ с наложением административного штрафа.

Как ранее сообщалось, в 2018 году из России выдворили свыше 72 тыс. иностранцев. Ещё более 240 тыс. был запрещен въезд в страну. сообщил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью журналистам.

«В прошлом году подразделениями по делам миграции органов внутренних дел осуществлено почти 430 тыс. мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, принято 240,5 тыс. решений о запрете въезда в страну», — сказал Александр Гребенкин. Он отметил, что, согласно аналитическим сводкам, миграционная ситуация в стране находится под контролем и является стабильной. По словам Гребенкина, возросла и активность сотрудников правоохранительных органов в отношении незаконных мигрантов.

Замсекретаря Совбеза добавил, что третий год подряд фиксируется сокращение количества преступлений, совершенных в России иностранцами, в результате чего «их удельный вес в общем массиве совершенных в прошлом году преступлений составляет менее 4%».