Депутаты предлагают дополнить КоАП новой нормой, которая установит штрафы за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан.Нарушение будет наказываться штрафом. При этом граждан будут наказывать от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; юрлиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.Если же таколе нарушение повториится, штрафы будут больше. Так, граждан планируют наказывать от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей; для юрлиц - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.