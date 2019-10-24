24.10.2019, 17:12
За недолив топлива на АЗС могут начать штрафовать
ИА «Ореанда-Новости». Если будет обнаружено, что АЗС не полностью наполняет баки автомобилей топливом, то их могут оштрафовать.
Законопроект о штрафных санкциях предложил Минпромторг России. За обнаружение недолива топлива на АЗС предлагается налагать штраф в размере 1% от всей выручке полученной в прошлом году. В законопроекте есть оговорка, штраф не может быть менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться в размере 3% от прошлогодней выручки, но не менее 2 миллионов рублей.
Штраф за недолив топлива планируется внести в КоАП РФ с 2021 года. Введение новшества на следующий год было ранее отклонено Государственной думой РФ.
Законопроект о штрафных санкциях предложил Минпромторг России. За обнаружение недолива топлива на АЗС предлагается налагать штраф в размере 1% от всей выручке полученной в прошлом году. В законопроекте есть оговорка, штраф не может быть менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться в размере 3% от прошлогодней выручки, но не менее 2 миллионов рублей.
Штраф за недолив топлива планируется внести в КоАП РФ с 2021 года. Введение новшества на следующий год было ранее отклонено Государственной думой РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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