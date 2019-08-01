ИА «Ореанда-Новости» По информации Федеральной службы судебных приставов России, количество граждан, чьи имена оказались в стоп-листе на границе из-за наличия различных задолженностей, за 6 месяцев 2019 года увеличилось почти на 1 миллион.

В начале года в стране насчитывалось 2,6 миллиона невыездных должников, а к 1 июля их количество выросло до цифры в 3,58 миллиона. Общая сумма задолженностей всех лиц, внесённых в стоп-лист пограничной службы, в середине года составила 1,47 триллиона рублей.

В течение полугода приставы вынесли почти 4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (это больше, чем, например, за весь 2017 год). Отмечается, что больше всего новых невыездных появилось в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, меньше всего их зафиксировано в Уральском федеральном округе.