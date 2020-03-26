ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин внёс в Думу законопроект, который вносит поправки в КоАП – они касаются наказания за повторное нарушение карантина, пишет «МК».



Так, если повторное нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но отсутствовал состав преступления, физлиц будут штрафовать до 300 тысяч рублей, а юрлиц – до 1 миллиона рублей.



Если карантинный режим нарушен в первый раз, то гражданину будет грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Юрлицо могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.