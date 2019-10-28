28.10.2019, 17:01
За пропаганду наркотиков в интернете смогут привлечь по УК РФ
ИА «Ореанда-Новости». Рекомендацию о вводе уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети интернет предложила «Единая Россия» после распоряжения Президента России.
В начале месяца Владимир Путин распорядился о введении наказания за распространение и пропаганду наркотиков в интернете. Членом Совета Федерации Андреем Клишас, который также является членом «Единой России», было внесено предложение об уголовном наказании на срок до 15 лет.
Внесение изменений в Уголовный кодекс России может быть внесено в виде дополнительной статьи. При «лёгкой» пропаганде нарушителя могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет. Если впоследствии будут обнаружены тяжкие последствия, то срок составит от 10 до 15 лет.
В начале месяца Владимир Путин распорядился о введении наказания за распространение и пропаганду наркотиков в интернете. Членом Совета Федерации Андреем Клишас, который также является членом «Единой России», было внесено предложение об уголовном наказании на срок до 15 лет.
Внесение изменений в Уголовный кодекс России может быть внесено в виде дополнительной статьи. При «лёгкой» пропаганде нарушителя могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет. Если впоследствии будут обнаружены тяжкие последствия, то срок составит от 10 до 15 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии