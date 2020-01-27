27.01.2020, 16:25
За сбор секретных данных был задержан японский корреспондент
ИА «Ореанда-Новости». В России за сбор секретных данных был задержан японский корреспондент, сообщает пресс-служба МИД России.
Инцидент произошёл 25 декабря 2019 года во Владивостоке. Японский корреспондент планировал получить секретные российские военные сведения. Японец пересёк границу с Россией по журналистской визе. После того, как стало известно о запланированном шпионаже, корреспонденту было вынесено официальное предостережение о недопустимости его действий на основании статьи 276 Уголовного кодекса России. На следующий день житель Японии покинул Россию.
Стоит отметить, что японским дипломатам был заявлен протест и вручена нота.
Инцидент произошёл 25 декабря 2019 года во Владивостоке. Японский корреспондент планировал получить секретные российские военные сведения. Японец пересёк границу с Россией по журналистской визе. После того, как стало известно о запланированном шпионаже, корреспонденту было вынесено официальное предостережение о недопустимости его действий на основании статьи 276 Уголовного кодекса России. На следующий день житель Японии покинул Россию.
Стоит отметить, что японским дипломатам был заявлен протест и вручена нота.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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