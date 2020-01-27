Инцидент произошёл 25 декабря 2019 года во Владивостоке.Японец пересёк границу с Россией по журналистской визе. После того, как стало известно о запланированном шпионаже, корреспонденту было вынесено официальное предостережение о недопустимости его действий на основании статьи 276 Уголовного кодекса России. На следующий день житель Японии покинул Россию.