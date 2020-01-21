ИА «Ореанда-Новости».За часто совершённые правонарушения в состоянии алкогольного опьянения смогут направлять на лечение, сообщает издательство «Известия».



Министерство юстиции совместно с МВД приступили к разработке законопроекта о вводе новшеств в КоАП РФ. В будущей редакции кодекса планируют внести изменения в отношении граждан, которые несколько раз совершали правонарушения в нетрезвом виде: дебош, распитие алкогольных напитков на улице или драка. Таких россиян хотят привлекать не только к административной ответственности, но и направлять на обязательное медицинское лечение или курс реабилитации.



По мнению специалистов МВД, таким образом, люди, страдающие от алкоголизма, смогут получать не только медицинскую, но и психологическую помощь.



Стоит отметить, что изменения должны быть поданы на рассмотрение в Госдуму не позднее 1 марта этого года.







