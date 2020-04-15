ИА «Ореанда-Новости». В России за минувшие сутки зарегистрировали 3 388 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Всего в стране на данный момент диагностировано 24 490 случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Всего случаи заражения были зафиксированы в 84 регионах России. Количество заражённых выросло на 16,1%. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве, где за сутки выявили 1774 пациента. Далее следует Московская область, где заболели 272 человек, и Мурманская область, в которой коронавирусом заразились 137 граждан.

За сутки скончались 28 пациента с коронавирусом, 292 выздоровели. За весь период умерло 198 человек, 1 986 пациентов справились с болезнью.







