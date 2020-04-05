ИА «Ореанда-Новости». В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в стране.

Сообщается, что всего на данный момент известно о 5 389 заболевших в 79 регионах России.

Также в сообщении штаба уточняется, что за сутки из больниц были выписаны 22 человека. Таким образом, количество выздоровевших за весь период увеличилось до 355.

При этом в Москве скончались 2 человека. Всего в России зарегистрировали 45 летальных случаев от коронавируса.

В оперативном штабе заявили, что среди новых заболевших 250 человек от 18 до 45 лет, 189 человек – от 46 до 65 лет, 78 человек – от 65 до 80 лет. Возраст 23 заразившихся превышает 80 лет. Также COVID-19 обнаружили у 19 детей.