ИА «Ореанда-Новости» Военные раздали пострадавшим от наводнения жителям Тулуна в Иркутской области 350 тонн питьевой и технической воды. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Центрального военного округа.

Вода для горожан раздавалась в 20 пунктах. На сегодняшний день в результате паводка в Иркутской области затопленными оказались более 1000 домов, погибли 22 человека. Указом президента России стихийное бедствие было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.