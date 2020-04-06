ИА «Ореанда-Новости». Полиция в Тамбове задержала бывшего вице-губернатора области Сергея Иванова, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Иванов был задержан в рамках дела о мошенничестве. Подробности задержания не сообщается.



Минувшей осенью в кабинете Иванова прошли обыски, тогда сообщалось, что они связаны с хищением имущества комплекса «Рассказовский рынок», который был госсобственностью.