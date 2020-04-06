06.04.2020, 21:07
Задержан бывший вице-губернатор Тамбовской области
ИА «Ореанда-Новости». Полиция в Тамбове задержала бывшего вице-губернатора области Сергея Иванова, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что Иванов был задержан в рамках дела о мошенничестве. Подробности задержания не сообщается.
Минувшей осенью в кабинете Иванова прошли обыски, тогда сообщалось, что они связаны с хищением имущества комплекса «Рассказовский рынок», который был госсобственностью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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