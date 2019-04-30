ИА «Ореанда-Новости» Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток. В его доме и на рабочем месте проводятся обыски. Уголовное дело было возбуждено министерством внутренних дел республики.

В министерстве экономики Дагестана подтвердили информацию об обысках, отметив, что организация тем не менее функционирует в штатном режиме. Также были опровергнуты данные о том, что Хасбулатова пытался выехать с территории региона.

В 2013–2018 годах Хасбулатов занимал пост главы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан. В начале 2018-го он был назначен министром экономики и территориального развития региона.