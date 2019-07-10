ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители задержали мужа кассирши, обвиняемой в краже более 20 миллионов рублей из кассы «Россельхозбанка» в Башкирии, пишет «Интерфакс».



В МВД отметили, что супруга задержали как соучастника кражи. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что муж неоднократно приезжал в банк, где получал от супруги краденные деньги, которые спускал на спортивные ставки.



Напомним, в конце из банки украли более 20 миллионов рублей. Следствие заподозрило кассира Луизу Хайруллину. Через месяц её задержали на съемной квартире в Казани.