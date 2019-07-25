ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании лица, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга. Сообщается, что задержанный является ранее судимым уроженцем Киргизии 1981 года рождения.

Друзья Григорьевой сообщили журналистам, что несколькими месяцами ранее она обращалась в правоохранительные органы в связи с насильственными действиями, применённых к ней одним из её знакомых. В полиции признали, что не раз проверяли сообщения Григорьевой и выносили по ним решения в соответствии с законом.

По версии следствия, убийство было совершено на бытовой почве. Установлено, что потерпевшая вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.