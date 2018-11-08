ИА «Ореанда-Новости». По неофициальным данным, мужчина, который подозревается в совершении убийства двух человек в Москве – женщины и её несовершеннолетнего сына, задержан правоохранительными органами. Трагедия произошла накануне.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомлённый источник, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве матери и её ребенка на севере Москвы. По данным собеседника агентства, речь идёт о сожителей убитой женщины. Мужчину 1980 года рождения (38 лет), уроженца Владимирской области, допрашивают.

7 ноября стало известно об убийстве двух людей в Москве, вечером в среду в квартире жилого дома по улице Софьи Ковалевской были обнаружены тела 32-летней женщины и 12-летнего подростка, у обоих погибших признаки насильственной смерти. Позже стало известно, что погибшие люди являются родственниками: матерью и сыном.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственного убийства женщины и подростка, проинформировала пресс-служба ведомства на сайте.

Сейчас идёт проверка. Следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего, допрашивают соседей, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Их работу на месте координирует исполняющий обязанности руководителя столичного управления СК Андрей Стрижов.

Дело на контроле центрального аппарата. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил для расследования сотрудников Главного управления криминалистики.

По данным РИА Новости, тела женщины и её сына обнаружила мать погибшей, она же бабушка подростка. Женщина пришла в квартиру дочери примерно около семи часов вечера 7 ноября, открыла дверь своим ключом. К тому моменту женщина и подросток были мертвы уже около 16 часов.

На месте преступления были найдены три ножа со следами крови, окровавленный рулон полиэтиленовой пленки и бахилы. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники, следователи работают с сожителем убитой (как и сообщалось выше), проверяют, может ли он быть причастен к преступлению.