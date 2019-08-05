ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство ТАСС сообщило о задержании одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения сотрудников Федеральной службы безопасности, в результате которого были похищены 136 миллионов рублей.

Это бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, который в 2019 году был освобождён из мест лишения свободы. В 2016 году был признан виновным в разбое и получил 8-летний тюремный срок, но впоследствии срок наказания был сокращён.

«Жаров получил 19 миллионов рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришёл за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», – сообщил источник агентства ТАСС.