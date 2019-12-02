Информация поступила от специалиста пресс-службы Следственного комитета России. Руководителем туристического перевозчика является 30-летний житель Читы.Сотрудники Следственного комитета России проводят изучение всей документации для выяснения причин ДТП.Трагический инцидент произошёл вчера, 1 декабря. Туристический автобус упал с моста на лёд реки Куэнга. 19 пассажиров погибло, ещё 19 были госпитализированы.