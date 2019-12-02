02.12.2019, 21:32
Задержан руководитель предприятия, организовавшего поездку упавшего с моста автобуса Сретенск-Чита
ИА «Ореанда-Новости». В Забайкалье задержали руководителя предприятия, организовавшего поездку автобуса по рейсу Сретенск-Чита, который упал с моста.
Информация поступила от специалиста пресс-службы Следственного комитета России. Руководителем туристического перевозчика является 30-летний житель Читы. Из офиса организации были изъяты документы по рейсу Сретенск-Чита: технический осмотр автобуса, предрейсовый медосмотр водителя и дополнительные документы по указанному маршруту. Сотрудники Следственного комитета России проводят изучение всей документации для выяснения причин ДТП.
Трагический инцидент произошёл вчера, 1 декабря. Туристический автобус упал с моста на лёд реки Куэнга. 19 пассажиров погибло, ещё 19 были госпитализированы. По факту ДТП заведено 2 уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ и части 3 статьи 293 УК РФ.
Информация поступила от специалиста пресс-службы Следственного комитета России. Руководителем туристического перевозчика является 30-летний житель Читы. Из офиса организации были изъяты документы по рейсу Сретенск-Чита: технический осмотр автобуса, предрейсовый медосмотр водителя и дополнительные документы по указанному маршруту. Сотрудники Следственного комитета России проводят изучение всей документации для выяснения причин ДТП.
Трагический инцидент произошёл вчера, 1 декабря. Туристический автобус упал с моста на лёд реки Куэнга. 19 пассажиров погибло, ещё 19 были госпитализированы. По факту ДТП заведено 2 уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ и части 3 статьи 293 УК РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии