ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщило, что 10 июля заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов был задержан в связи с подозрением в получении взятки. Уголовное дело находится в производстве сотрудников центрального аппарата Следственного комитета России.

Представители пресс-службы ПФР заявили, что фонд продолжает работу в штатном режиме, следователям оказывается необходимое содействие.

Алексей Иванов с 2002 по 2016 год работал в коммерческой сфере, занимая руководящие посты в крупных российских компаниях, которые занимались внедрением информационных технологий. В 2016–2017 годах он был советником главы правления ПФР. В апреле 2017 года Иванов был назначен его заместителем. В его ведении находились вопросы, связанные с информационными технологиями, телекоммуникациями, информационной безопасностью, предоставлением фондом услуг в электронном виде.