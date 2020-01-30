ИА «Ореанда-Новости». Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.

Бывшие полицейские, которых задержали по делу Ивана Голунова, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает RT, ссылаясь на разговор с задержанными.

Так, Максим Уметбаев заявил, что не понимает смысла предъявленных ему обвинений. По его словам, он даже не принимал участия в задержании Голунова. В обязанности Уметбаева входил контроль Голунова во время обыска его квартиры и слежка за помещениями.

Также высказался Игорь Ляховец. Он заявил, что ему якобы предложили оговорить себя и пойти под домашний арест, чтобы не отправиться в СИЗО. При этом Ляховец утверждает, что он был в отпуске во время задержания Голунова.