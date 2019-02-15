ИА «Ореанда-Новости». Опрос Общероссийского народного фронта (ОНФ) показал, что число подростков, которые любят ходить в школу, снизилось на 7% по сравнению с 2017 годом. Самые частые жалобы опрошенных от 13 до 18 лет - мало интересных уроков, не хватает полезных знаний, большая нагрузка. Результаты исследования опубликованы на сайте ОНФ.

65% детей не хватает времени на уроки (их было 58% в предыдущем году), 59% заявили, что у них мало времени для занятий тем, что им нравится. Это показал мониторинг, проведённый ОНФ в декабре 2018 года, под названием «Школьники: ориентиры и ценности». В опросе участвовали более 2,5 тысяч учащихся из 84 регионов страны. Кроме того, итоги опроса были сопоставлены с итогами опросов учителей и родителей. Результаты будут направлены в образовательные учреждения.

Любовь Духанина, зампред комитета ГД РФ по образованию и науке, рассказала, что опрос был проведён с целью увидеть, как изменения в системе образования сказываются на детях. В организации хотят быть уверенными в том, что все новшества повышают доступность и качество детского образования и что подростки чувствуют, меняется ли школа к лучшему.

Доля подростков, которым нравится учиться, снизилась за год с 35% до 28%. Доля тех, кто ходит в школу по принуждению, возросла с 12% до 16%. Растёт и число тех, которых родители или учителя заставляют участвовать в конкурсах или олимпиадах (с 15% до 19%).

По мнению почти половины опрошенных (48%), в школе мало интересных уроков, 31% считает, что предметы, которые пригодились бы им для будущей профессии, отсутствуют, также отметили увеличенную нагрузку. 5% опрошенных ребят отметили, что учиться им не нравится. 2% признались, что хотели бы уйти из школы, даже не дожидаясь конца обучения.

Подростки высказывают мнение, что им необходимо больше времени для увлечений, им не нужны «лишние» предметы в последних классах. Также они предложили бы сократить объёмы домашних заданий, так как у них нет возможности готовиться к ЕГЭ.

В целом 48% российских подростков с удовольствием ходят в школу на занятия, у них редко возникает желание не посещать уроки. 42% ребят имеют твёрдое убеждение, что уровень полученных знаний поможет им в развитии будущей карьеры, при этом каждый третий чувствует, что глубоких или актуальных знаний по предметам не хватает (например, уроков финансовой грамотности), и подростки предлагают улучшить систему профориентации.



