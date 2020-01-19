ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель МИД прокомментировала слова Помпеи о ливийцах.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео. Захарова отметила, что таким именно образом Кремль пытался дать возможность решить проблемы Ирака, Косово, «арабской весны», Сирии и других кризисов.

Майк Помпео написал в своём микроблоге в Twitter, что стоит дать ливийцам возможность самостоятельно решать свою судьбу и не вмешиваться. Захарова заявила, что именно такими словами Москва пыталась дать возможность странам решать свои проблемы.

Часто, призывы были адресованы именно Вашингтону, подчеркнула представитель МИД.