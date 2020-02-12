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По словам дипломата, слова польского посла можно понять, как заявления о том, что СССР оккупировал сам себя. Захарова заявила, что польские власти сегодня "заигрались".Также представитель МИД РФ сообщила, что по сведениям ведомства, польскими провластными структурами было проведено совещание, на котором обсуждались вопросы нейтрализации исторических фактов о Второй войне, распространяемых Россией.