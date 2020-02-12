12.02.2020, 14:54
Захарова заявила, что польские власти "заигрались"
ИА «Ореанда-Новости». Мария Захарова, работающая на должности представителя МИД РФ, в разговоре с журналистами Первого канала, высказалась о статье посла от Польши в Берлине Анджея Пшилебского о том, что Советский Союз, оккупировав Польшу в 1939 году, тем самым сделал невозможным сопротивление фашистской Германии.
По словам дипломата, слова польского посла можно понять, как заявления о том, что СССР оккупировал сам себя. Захарова заявила, что польские власти сегодня "заигрались".
Также представитель МИД РФ сообщила, что по сведениям ведомства, польскими провластными структурами было проведено совещание, на котором обсуждались вопросы нейтрализации исторических фактов о Второй войне, распространяемых Россией.
По словам дипломата, слова польского посла можно понять, как заявления о том, что СССР оккупировал сам себя. Захарова заявила, что польские власти сегодня "заигрались".
Также представитель МИД РФ сообщила, что по сведениям ведомства, польскими провластными структурами было проведено совещание, на котором обсуждались вопросы нейтрализации исторических фактов о Второй войне, распространяемых Россией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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