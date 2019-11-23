ИА «Ореанда-Новости». Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что законопроект о профилактике семейного насилия будет готов до конца месяца, пишет «МК».



При этом Пушкина отметила, что точные сроки принятия Госдумой документа пока непонятны.



Депутат отметила, что при обсуждении законопроекта будет «война миров», добавив, что если российское общество всё же прогрессивно, то авторы инициативы должны одержать верх.