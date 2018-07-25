ИА "Ореанда-Новости" Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон, который дает возможность регистрировать автомобиль без посещения отделения ГИБДД.



В ближайшее время закон ожидает одобрения президента, после чего все владельцы новых авто смогут зарегистрировать машину и получить номерные знаки не посещая ГИБДД. Эта информация опубликована на официальном сайте Государственной Думы.

Законопроект был вынесен на рассмотрение правительства более чем 7 лет назад. В 2011 году он не получил никакой поддержки, через два года – в 2013 году – законопроект был принят в первом чтении, однако с тех пор он находился в статусе доработки.

Принятый в третьем чтении законопроект должен так же получить одобрения Советов Федерации. После этого Министерство Внутренних Дел начнет разработку ряда документов, которые определят порядок осуществления упрощенной регистрации автомобиля и получения номерных знаков.

Основные нововведения касаются вопроса регистрации при покупке нового автомобиля у официальных представителей. Автовладельцам больше не нужно будет посещать подразделение ГИБДД, для того чтобы зарегистрировать машину и получить государственные номерные знаки. Для того чтобы поставить авто на учет можно будет обратиться с эти вопросом к официальному дилеру или в специализированную организацию. Составить и подать заявление в этом случае можно удаленно: через портал госуслуг. Такая последовательность действий полностью исключает необходимость посещения ГИБДД при регистрации автомобиля.

Организации, наделенные правом осуществлять регистрацию транспортных средств, будут внесены в реестр. При этом в ГИБДД определяют государственный регистрационный номер, а сам госномер (непосредственно металлическую табличку) автовладелец должен будет получить самостоятельно у изготовителя. Все компании, которые могут изготавливать государственные номерные знаки будут так же включены в реестр, а стоимость данных услуг будет определена Антимонопольной службой России.

Следует отметить, что новым законом не определена возможность выбора «красивого» номера для автомобиля (особого сочетания букв или цифр), не смотря на то, что в первоначальной версии документа это подразумевалось.