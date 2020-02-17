17.02.2020, 12:46
Законопроект о покупке акций Сбербанка был внесён в Госдуму
ИА «Ореанда-Новости». Законопроект о приобретении акций Сбербанка российским Правительством был внесён на рассмотрение в Государствену думу. Проект нового закона был зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности сегодня, 17 февраля, в 08-38.
Стоит отметить, что Правительство России одобрило приобретение пакета акций Сбербанка в четверг, 13 февраля. Стоимость акционерного пакета составляет примерно 2,5 триллиона рублей. Полученные Цетробанком от продажи акций денежные средства будут направлены на финансирование социальных государственных программ, которые были озвучены Владимиром Путиным в январе 2020 года.
Стоит отметить, что Правительство России одобрило приобретение пакета акций Сбербанка в четверг, 13 февраля. Стоимость акционерного пакета составляет примерно 2,5 триллиона рублей. Полученные Цетробанком от продажи акций денежные средства будут направлены на финансирование социальных государственных программ, которые были озвучены Владимиром Путиным в январе 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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