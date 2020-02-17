Проект нового закона был зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности сегодня, 17 февраля, в 08-38.Стоит отметить, что Правительство России одобрило приобретение пакета акций Сбербанка в четверг, 13 февраля. Стоимость акционерного пакета составляет примерно 2,5 триллиона рублей.