ИА «Ореанда-Новости» Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад, составленный на основе закрытого опроса, проведённого Федеральной службой охраны среди адвокатов, учёных-юристов, прокуроров, правозащитников, а также бизнесменов, которые подверглись уголовному преследованию. Были опрошены 181 эксперт и 211 предпринимателей в 37 субъектах Федерации.

69,2 % специалистов и 84,4 % представителей бизнеса заявили, что предпринимательство в России нельзя назвать безопасным. 70,7 % опрошенных полагают, что законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, 66,7 % не доверяют правоохранительным органам, 55 % не доверяют судам, 69,4 % респондентов назвали борьбу с коррупцией неэффективной либо малоэффективной.

В отношении вопроса о том, почему не все уголовные дела об экономических преступлениях доходят до суда, мнения распределились следующим образом: 55 % принимавших участие в опросе сослались на низкий профессионализм следователей, 47 % считают, что это является следствием необоснованного возбуждения дела. При этом 39,8 % высказали мнение, что уголовное преследование применяется как способ давления на предпринимателей.