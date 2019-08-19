Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В документе указано, что Максим Филимонов отстранён от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России» (или ИТАР-ТАСС). Смещение с поста произошло по личной инициативе работника, сообщается в распоряжении. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации, где он опубликован.

С сегодняшнего дня Максим Филимонов будет занимать другую должность. Он возглавит подразделение, ответственное за внешние коммуникации, включённое в состав Российского экспортного центра. Теперь бывший заместитель генерального директора ТАСС будет заниматься вопросами реализации единой коммуникационной политики по поддержке экспорта в государстве.

Максим Филимонов родился в 1974 году, закончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Имеет ряд государственных наград, среди которых орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, благодарность президента Российской Федерации. Работал на посту главного редактора службы новостей «Reuters» на русском языке, возглавлял отделы финансовых новостей таких газет как «Ведомости» и «Время МН». Позже работал в должности первого заместителя главного редактора «РИА Новости», после чего ушёл работать в ИТАР-ТАСС.