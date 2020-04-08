ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Овсянников покинет министерство промышленности и торговли.

Ранее членами генерального совета «Единой России» было решено исключить замглаву Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии по рекомендации комиссии по этике. Сам Дмитрий Овсянников комментировать это решение отказался.

В аэропорту Ижевска он отказался предъявить документы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и в итоге был задержан.

