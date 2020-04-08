08.04.2020, 23:55
Замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников, исключенный из «Единой России» из-за скандала в аэропорту Ижевска, покинет пост
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Овсянников покинет министерство промышленности и торговли.
Ранее членами генерального совета «Единой России» было решено исключить замглаву Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии по рекомендации комиссии по этике. Сам Дмитрий Овсянников комментировать это решение отказался.
В аэропорту Ижевска он отказался предъявить документы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и в итоге был задержан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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