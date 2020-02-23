ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы таможенного поста Шереметьево подозревается в получении взяток от гражданина КНР.

Заместитель начальника поста таможни Шереметьево подозревается в получении взяток. Предполагается, что он получил от гражданина Китая более одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что денежные суммы передавались неоднократно с июля 2018 года по сентябрь 2019 года. За полученные деньги работник таможни должен был оказать содействие иностранцу в провозе через границу России товаров народного потребления без уплаты таможенных платежей.

Сообщается, что все фигуранты дела задержаны и помещены под арест.