ИА «Ореанда-Новости». Замруководителю Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявлено обвинение по трём эпизодам злоупотребления полномочиями, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что несколько дел объединили в одно. Кроме того, следователи полагают, что Голосная может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям. Сейчас ведётся проверка.



Ранее суд отправил под домашний арест и.о. руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева. Он дал показания против Голосной. СМИ писали, что преступления связаны с правонарушениями в пивоваренной отрасли.