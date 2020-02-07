07.02.2020, 20:16
Замначальник Генштаба РФ Арсланов был арестован на 2 месяца
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель начальника Генштаба РФ Халил Арсланов был арестован на 2 месяца. Подобное решение вынес 235-й гарнизонный военный суд сегодня, 7 февраля. Генерал-полковник пробудет под стражей до 7 апреля этого года.
Судья Андрей Толкаченко принял решение об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу из-за симулирования болезни с октября по декабрь прошлого года. Также следователь отметил, что Арсланов может повлиять на показания свидетелей и других участников дела, в том числе своих подчинённых.
Стоит отметить, что заместителя начальника Генштаба РФ Халила Арсланова обвиняют в хищении государственных средств на сумму 6,7 миллиардов рублей.
Судья Андрей Толкаченко принял решение об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу из-за симулирования болезни с октября по декабрь прошлого года. Также следователь отметил, что Арсланов может повлиять на показания свидетелей и других участников дела, в том числе своих подчинённых.
Стоит отметить, что заместителя начальника Генштаба РФ Халила Арсланова обвиняют в хищении государственных средств на сумму 6,7 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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