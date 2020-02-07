Подобное решение вынес 235-й гарнизонный военный суд сегодня, 7 февраля. Генерал-полковник пробудет под стражей до 7 апреля этого года.Также следователь отметил, что Арсланов может повлиять на показания свидетелей и других участников дела, в том числе своих подчинённых.Стоит отметить, что заместителя начальника Генштаба РФ Халила Арсланова обвиняют в хищении государственных средств на сумму 6,7 миллиардов рублей.