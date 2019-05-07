ИА «Ореанда-Новости» Запланировано строительство первого в России атомного авианосца водоизмещением около 70 тысяч тонн. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по данному проекту включены в государственную программу вооружения до 2027 года.

В пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации сообщили, что соответствующего задания на проектирование судна от министерства обороны пока не получено, но в холдинге постоянно продолжается разработка предложений по перспективным направлениям, в том числе по атомному авианосцу.

Ныне российский Военно-морской флот располагает единственным авианесущим кораблём – крейсером «Адмирал Кузнецов». В СССР было начато строительство атомного авианосца, но после распада государства проект был заморожен и корпус судна был демонтирован.