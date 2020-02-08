ИА «Ореанда-Новости» . Пользователи сети обвинили мужчину в убийстве пожилых людей после того, как неизвестный оставил соответствующий пост на «Дваче». Об этом сообщает РИА Новости.

Скандал с участием анестезиста из Кирова разразился после того, как один из пользователей сети на форуме представился медиком и признался в убийстве ветеранов. Неизвестный заявил, что убил минимум 10 человек, отключая их систему жизнеобеспечения. В качестве доказательства он также выложил фотографию бейджика медбрата из Кировского госпиталя ветеранов.

В госпитале действительно работал указанный медицинский работник, Сергей Вольф, однако в его дежурства ни одной смерти пациентов зафиксировано не было. Мужчина заявил, что его оклеветали, и добровольно пошёл на проверку детектора лжи в СК, который доказал его невиновность.