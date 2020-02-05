ИА «Ореанда-Новости». Подозреваемые в убийстве 13-летнего мальчика в Домодедове мужчина был госпитализирован в психоневрологический диспансер Подмосковья. Об этом сообщает "Рамблер".

По имеющимся данным, мать мальчика обнаружила его тело и супруга, сидящего на полу с ножом в руке, когда вернулась с работы. Женщина немедленно вызвала сотрудников полиции. Задержанного предполагаемого убийцу не удалось допросить, поскольку врачи оценили его состояние крайне возбудимым и агрессивным в связи с психическим расстройством.



Подозреваемый в убийстве собственного сына мужчина, у которого обнаружили опухоль мозга, был помещен в Домодедовский психдиспансер.