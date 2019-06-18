ИА «Ореанда-Новости» В Калининграде местный житель поспорил и залез в бетонную трубу, где застрял на семь часов и не смог выбраться самостоятельно. Вызволить потерпевшего удалось лишь сотрудникам Росгвардии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, в службу вневедомственной охраны сообщили о том, что на одной из улиц в трубе застрял человек и не может выбраться оттуда своими силами. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии достали мужчину. По его словам, он залез в трубу на спор и провёл там семь часов, пока его не заметили прохожие. Мужчина госпитализирован.