ИА «Ореанда-Новости». В Свердловской области уже несколько дней продолжается проблема с питьевой водой для населения. Некоторое время людям выдавали воду по документам, удостоверяющим личность, и только в объёме не более двух литров на человека. Однако сегодня администрация города сообщила о том, что от такой практики откажутся и воду начнут выдавать без документов и в неограниченном количестве.



Сегодня третий день, когда в Североуральске случилась экологическая проблема, которая привела к отсутствию питьевой воды. На реке Калья 16 июля случился обвал дамбы. Это привело к попаданию грязных осадков в воду. Дамбу прорвало возле водозабора, и грязная вода попала в водопровод. Власти города посоветовали местным жителям воздержаться от употребления такой воды, непригодной для питья. В связи с этим были организованы подвозы чистой питьевой воды.

Но как сообщают местные СМИ, воду людям выдавали «дозированно» – по два литра в руки по предъявлению паспорта. Как писал ресурс «Тагил-сити» подвоз воды при этом постоянно срывался. По данным сайта «Комсомольская правда», по паспортам выдавали только бутилированную воду, так как она платная. Воду из водовоза – без документов и в любом количестве. Однако местные жители предпочитают бутилированную воду, поэтому в городе случались конфликты. Местные жители подметили, что после ЧП магазины «взвинтили» ценники на питьевую воду.

Администрация города в свою очередь в социальных сетях разместила информацию, что воду можно получить в неограниченном количестве возле автоцистерны, при себе не нужно иметь документа, а лишь ёмкость. На сайте администрации до сих пор опубликовано более раннее уведомление, что паспорт всё же необходим.

Люди в социальных сетях поделились мнениями, что ситуация изменилась после того, как данный факт получил огласку в СМИ.

– Неужели. Поняли, что опозорились и исправили ситуацию. Молодцы, – пишут пользователи соцсетей.

В администрации города сообщили, что сегодня вечером дамбу должны починить.



