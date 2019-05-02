ИА «Ореанда-Новости» Заседание в Вестминстерском магистратском суде Великобритании по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 2 мая носило, по сути, технический характер. Оно началось с опозданием на 1,5 часа и завершилось за 10 минут. Самого Ассанжа в суд не доставили, и он отвечал на вопросы судьи по видеосвязи из тюрьмы. Заключённый сделал одно-единственное заявление: он сказал, что отказывается сдаваться США, не признает вины, поскольку занимается журналистикой.

Представители США подтвердили запрос о выдаче Ассанжа. Судья сослался на то, что пока представлены не все документы по данному делу. Теперь они должны поступить в распоряжение суда в срок до 12 июня.

Следующие слушания назначены на 30 мая. Вероятно, они также будут сугубо техническими.